中美關稅戰｜滬深股市下挫　上證失守3900點【持續更新】

中美關係在上周突然轉趨緊張，美國總統特朗普於上周五（10日）宣布從11月1日起，對來自中國的貨品額外加徵100%關稅，消息觸發美股當日急挫，道指瀉870點，恒指夜期更大跌逾1,300點。不過在周一（13日）開市前夕，特朗普再次轉口風，稱希望美國對中國提供協助而非傷害。相關言論緩和市場人士緊張情緒。



【10:33】港股險守25800點

內地股市向下，上證最新報3861點，跌35點，深成指數最新報13159點，跌194點，創業板指數最新報3073點，跌39點。

恒指最新報25808點，跌482點，成交額為1,763.65億元。

【09:48】港股跌幅縮至449點

港股跌幅收窄至不足500點，恒生指數最新報25840點，跌449點，成交額為842億元。

2025年10月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

【09:20】科指低開152點

恒指最新報25634點，低開656點，國指最新報9134點，低開223點，科指最新報6107點，低開152點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）最新報159元，低開3.9%，騰訊（0700）低開3.3%，美團（3690）低開3.1%，百度（9888）低開2.3%。

金融股方面，友邦（1299）低開3.5%，滙豐（0005）低開2.4%，報101元。

汽車股方面，小鵬（9868）低開3.3%，比亞迪（1211）低開1.8%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）低開5.3%，藥明康德（2359）低開4.8%，康方生物（9926）低開%。

晶片股方面，中芯國際（0981）低開2.6%。