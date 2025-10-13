大摩﹕AI需求增長趨勢持續　予Nvidia目標價210美元

摩根士丹利近日與Nvidia（英偉達）管理層會談後發布最新報告指出，投資者目前最關注人工智能（AI）需求端的表現，而英偉達對短期及長期前景的信心明顯增強。報告強調，AI需求的增長趨勢仍在持續，許多新興應用領域才剛剛起步。



大摩維持對英偉達「增持」評級，目標價設定為210美元，對應總市值達5.1萬億美元。

Nvidia盤前升3.6%，報189.75美元。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

以Joseph Moore為首的分析師團隊指出，雲端資本支出持續增加，是推動英偉達收入成長的主要因素，尤其表現在計算核心從CPU向GPU轉移的過程中。雖然這一增長趨勢將持續，但真正具變革性的AI應用尚未全面落地。到2030年，AI基礎設施市場規模可能達3至5萬億美元，高於目前預測，但符合AI將對全球市場產生變革性影響的觀點。

針對英偉達與OpenAI合作引發的供應商融資議題，Joseph Moore指出，其本質為「需求加速器」而非「需求創造者」。英偉達的投資策略是尋找能加速創新的槓桿點，例如投資CoreWeave及英國主權基金，以加快數據中心產能與創新，未來模式可複製到其他企業。