美股｜憧憬中美緊張降溫 道指早段漲逾500點 納指標指升逾1%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周一（10月13日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有望與中國國家主席習近平在韓國會晤，令市場憧憬緊張的中美關係將會降溫，美股同日早段造好，道指最多漲540點，目前仍升逾400點。
本港時間10月13日
【22:50】博通升近一成 Nvidia漲逾2%
道指最新報45,916點，升436點或0.96%；納指最新報22,562點，升357點或1.61%；標普500指數現報6,630點，漲77點或1.19%。其中，晶片商博通（Broadcom）與OpenAI宣布合作，將開發首款自家設計的AI處理器，博通股價急升9.87%。AI晶片龍頭Nvidia股價亦升2.13%。
另外，甲骨文 (Oracle) 最新上漲 4.73%，此前至少有兩家券商上調該公司的目標價。
【22:45】油價漲逾1.7%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.94美元，升1.04美元或1.77%；倫敦布蘭特期油每桶報63.71美元，漲0.98美元或1.56%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,635.12美元、24小時內升1.9%。
原油、美股期貨反彈 特朗普口風放軟︰美國對華想協助而非傷害美股｜道指收市跌243點 納指標指破頂後倒跌 Nvidia曾創新高摩通戴蒙料未來6個月至2年 美股現大幅調整風險增美股｜道指收跌1點 納指飆1.12%與標指破頂 現貨金升穿4000美元美股｜道指收跌91點 納指標指破頂後倒跌 中概股指數挫2.24%