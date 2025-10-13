美股｜道指漲幅擴至逾600點　納指飆逾2%　中概股指數飆逾3%

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周一（10月13日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有望與中國國家主席習近平在韓國會晤，令市場憧憬緊張的中美關係將會降溫，美股同日造好，道指最新漲幅擴至逾600點，納指飆逾2%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月14日

【02:38】中概股指數飆逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新升3.38%。

【02:31】銀行股造好 高盛升逾3%

道指最新報46,130點，升651點或1.43%；納指最新報22,714點，升509點或2.30%；標普500指數現報6,664點，漲112點或1.71%。

其中，高盛（Goldman Sach）股價飆3.11%，為現時升幅最大道指成份股，摩根大通（JPMorgan Chase）升超過2.7%；AI晶片龍頭Nvidia股價漲2.6%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

本港時間10月13日

【22:50】博通升近一成 Nvidia漲逾2%

道指最新報45,916點，升436點或0.96%；納指最新報22,562點，升357點或1.61%；標普500指數現報6,630點，漲77點或1.19%。其中，晶片商博通（Broadcom）與OpenAI宣布合作，將開發首款自家設計的AI處理器，博通股價急升9.87%。AI晶片龍頭Nvidia股價亦升2.13%。

另外，甲骨文 (Oracle) 最新上漲 4.73%，此前至少有兩家券商上調該公司的目標價。

【22:45】油價漲逾1.7%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.94美元，升1.04美元或1.77%；倫敦布蘭特期油每桶報63.71美元，漲0.98美元或1.56%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,635.12美元、24小時內升1.9%。