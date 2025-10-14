「亞洲格林美」重臨香港　盛事經濟關鍵　取決刺激旅客過夜兼消費

本港近年大力提倡盛事經濟，自啟德體育園今年落成營運後，表現可謂「大躍進」，包括Coldplay、謝霆鋒、五月天等表演教人難忘，而近日本港作為盛事之都的地位又獲鞏固，事緣韓國年度音樂盛事Mnet亞洲音樂頒獎典禮MAMA（Mnet Asian Music Awards）相隔7年下月重臨香江！近年K-POP文化席捲全球，MAMA素有「亞洲格林美」之美譽，去年於大阪及洛杉磯舉行，今年選址香港，彰顯其走向全球的決心，也是對香港的肯定。

NBA中國賽相隔6年重磅回歸，碧咸、成龍、馬雲等皆捧場。（VCG）

事實上，「盛事」本身須思考如何吸客，舉辦盛事的地區也要思考如何保持競爭力。以香港為例，區內盛事旅遊競爭激烈，樂壇天后Lady Gaga及Taylor Swift先後在新加坡舉行演唱會，而NBA中國賽相隔6年重磅回歸，日前於澳門舉行，除了NBA一線球星披甲上陣，「萬人迷」碧咸、中國籃協主席姚明及NBA名人堂球星奧尼爾等亦有出席，阿里巴巴﹙9988﹚馬雲風騷現身，即時引起財金圈人士的眼球。

翻查資料，2025 MAMA 頒獎禮為文體旅局「文化藝術盛事基金」資助項目之一，而該基金今年至今已資助了畢加索畫展、ComplexCon、 Art Central、巴塞爾藝術展等項目，而在啟德體育園「助攻」下，精彩活動浪接浪，早前韓國超人氣組合SEVENTEEN於啟德主場館舉行演唱會，今日晚上（14日）起一連2日終極網球賽﹙UTS﹚又於啟德體育園體藝館舉行，香港網球一哥黃澤林將再鬥世界排名第14位的俄籍球星羅比夫，重演2月美國網球公開賽的第3圈戲碼。另外，啟德主場館又會接力上演亞洲盃外圍賽香港對孟加拉賽事。

韓國超人氣組合SEVENTEEN早前假啟德主場館舉行演唱會，氣氛熱鬧。﹙資料圖片﹚

過去旅客消費額 仍未恢復

本港舉辦盛事人氣十足，有一個不錯的開始後，下一步該思考如何做到財氣十足。根據旅發局季刊數據顯示，今年首7個月訪港旅客按年增長12%至2,803萬人次，為疫情、社運前2018年同期的77%，而上半年過夜旅客消費額為614億元，較2018年同期少逾三成，而與之比較，2014年高峰期時，下半年有關消費額達到1,158億元！

數字反映，面對區內競爭，香港不單要吸引更多旅客，更要吸引過夜客、帶動消費。始終叫好叫座的大型演唱會，可帶動住宿、餐飲、零售等，一石多鳥，但如果旅客僅「即日鮮」，散場趕搭車，經濟輻射效應將大打折扣。以演唱會經濟為例，在澳門舉行演唱會後，由於酒店有美食及賭場配套，旅客可以在澳門過夜玩樂。香港方面，在啟德主場館舉行的演唱會可以吸引數以千計的內地及海外觀眾，與其擔心散場的人潮，不如思考如何加強配套設施，吸引他們留港過夜，帶起「夜繽紛」。