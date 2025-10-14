特朗普上周五額外徵華關稅　幣圈哀鴻　兩賬戶卻成功沽空賺逾12億

美國總統特朗普於上周五（10日）突然宣布從下月1日起，對來自中國的產品額外加徵100%關稅。受到有關消息拖累，多隻加密貨幣應聲下挫，Bitcoin（比特幣）更跌穿11萬美元大關。

據Coinglass數據顯示，從上周五的亞洲交易時段至周六美國早盤的24小時，全球加密貨幣衍生市場爆發190億美元強制平台，受影響的投資者數目高達160萬名，更被業界稱為「史上最大規模」清算潮。



Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

不過《華爾街日報》的調查卻發現，在特朗普宣布加徵額外關稅前夕，有2個匿名賬戶在去中心化交易所Hyperliquid大舉沽空Bitcoin（比特幣）及以太幣，最終獲利1.6億美元（約12.48億港元）。其中一筆沽空合約更是在關稅公告前一分鐘完成，有關合約的精準時機引發市場對內幕交易的強烈質疑。報道又指出相關交易者身份仍成謎，監管機構未發表評論。

幣安就三隻加密資產脫錨賠2.83億美元

家今次加密貨幣價格突然急挫，亦導致有穩定幣脫錨，加密貨幣交易平台幣安更宣布，已為今次脫錨事件賠償2.83億美元。

加密貨幣交易所幣安表示，在上周五的市場劇烈波動導致三種加密資產脱錨後，公司已向用戶支付了總計2.83億美元的賠償。

今次下跌似乎觸發了三類資產的脱錨：Ethena的穩定幣USDe、幣安發行的Solana流動性質押代幣BNSOL，以及Wrapped Beacon流動性質押代幣WBETH。原本應與1美元掛鈎的USDe在幣安平台上短暫跌至0.66美元以下。

幣安表示，賠償對象包括在UTC時間當天21:36至22:16期間，將USDe、BNSOL或WBETH作為抵押品的期貨、槓桿和借貸用戶，以及因內部轉賬或贖回遭受經核實損失的用戶。