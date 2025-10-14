美股｜憂中美貿易衝突升溫 道指早段曾跌逾600點
撰文：蕭通
出版：更新：
市場對中美貿易衝突的憂慮再度升溫，美股周二（10月14日）早段下跌，道指曾跌615點、納指曾跌逾2%、標指最多挫逾1%，但目前跌幅收窄。
本港時間10月14日
【22:52】納指仍跌1% Nvidia挫逾3%
道指最新報45,999.點，跌68點或0.15%；納指最新報22,461點，跌232點或1.03%；標普500指數現報6,618點，跌36點或0.54%。其中，Nvidia現跌3.62%，為跌幅最大道指成份股；前一日急漲的Tesla最新亦跌2.96%。
【22:45】油價跌逾2%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.29美元，跌1.20美元或2.02%；倫敦布蘭特期油每桶報61.97美元，跌1.35美元或2.13%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,131.20美元、24小時內約跌1.7%。
Tesla及Nvidia盤前跌逾2% 納指期貨跌近300點｜美股晶片股英諾賽科曾飆16% 伙NVIDIA推支援800 VDC電源架構解決方案美股｜道指高收587點 納指飆2.21% 中概股指數升3.21%中美關稅戰｜大摩料臨4種情境 摩通﹕若中國股市下挫屬入市時機中美關稅戰｜恒指挫400點 全日成交4900億元 紫金黃金逆市飆9%