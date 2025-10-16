美聯儲局褐皮書稱關稅致企業成本上揚　藉自然流失減員工數目

美國聯儲局將於月底公布議息結果，在議息前，當局公布俗稱《褐皮書》的經濟報告，指出當地物價進一步上漲。若干地區報告指出，由於進口成本增加以及保險、保健和技術解決方案等服務成本增加，投入成本增加的速度更快。



許多地區都報告了關稅引起的投入成本增加，但這些增加的成本轉嫁到最終價格的程度各不相同。一些面臨關稅成本壓力的公司保持銷售價格基本不變，以保持市場份額，並應對對價格敏感的客戶的抵制。然而，也有報告稱，製造業和零售業的公司將更高的進口成本完全轉嫁給了客戶。根據報告，一些市場的需求減弱導致一些材料的價格下跌，比如一個區的鋼材和一個區的木材。

四地區經濟活動略有放緩

報告又指出，自上一份報告以來，經濟活動總體變化不大，三個地區報告經濟活動略有至温和增長，五個地區報告經濟活動沒有變化，四個地區報告經濟活動略有放緩。整體消費者支出，尤其是零售商品支出，近幾周小幅下降，不過在9月底聯邦稅收抵免到期前，電動汽車的強勁需求提振了部分地區的汽車銷售。在報告所述期間，國際遊客對休閒和酒店服務的需求進一步下降，而國內消費者的需求基本沒有變化。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

儘管如此，高收入人群在豪華旅遊和住宿方面的支出依然強勁。有幾份報告強調，面對物價上漲和經濟不確定性加劇，中低收入家庭繼續尋求折扣和促銷。製造業活動因地區而異，大多數報告都指出，由於關稅提高和總體需求減弱，情況具有挑戰性。報告地區的農業、能源和交通活動普遍下降。金融服務業和其他利率敏感行業（如住宅和商業地產）的情況好壞參半；一些報告指出，由於利率下降，近幾周企業貸款有所改善，而其他報告則繼續強調活動低迷。未來經濟增長的前景因地區和行業而異。一些地區的情緒有所改善，部分地區預計未來6至12個月的需求將有所上升。然而，其他許多地區繼續預計，不確定性上升將拖累經濟活動。一個地區的報告強調了政府長期停擺給經濟增長帶來的下行風險。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

至於就業市場方面，褐皮書表示，近幾周就業水平基本穩定，各地區和行業對勞動力的需求普遍低迷。在大多數地區，越來越多的僱主報告稱，他們通過裁員和自然減員減少了員工人數，其理由是需求疲軟、經濟不確定性上升，在某些情況下，還增加了對人工智能技術的投資。

僱主傾向僱用臨時工

報告中招聘的僱主普遍表示，勞動力供應有所改善，一些僱主更傾向於僱傭臨時工和兼職工人，而不是提供全職就業機會。然而，根據報告，由於最近移民政策的變化，一些地區的住宿、農業、建築和製造業部門的勞動力供應緊張。所有報告地區的工資都在增長，總體上以温和至中等的速度增長，由於僱主承擔的健康保險費用大幅上升，勞動力成本壓力在最近幾周加劇。