中美關稅戰｜里昂﹕雙方經濟具互補性　料續談判　A股跌幅有限

中美關係近日明顯升溫，引發金融市場出現波幅。里昂發表最新報告指出，就算雙方談判有挫折，但是兩地經濟的互補性將促使中美仍然留在談判桌前，而非出現如4月時就關稅談判的螺旋式上升，以及溝通渠道中斷的極端局面。該行認為中國股市下行空間有限，短期而言A股波動性不及港股，惟長期而言對港股配置潛力持有策略性正面看法，並等待有利進場時機。



里昂的基本假設，為可能於10月底前實現首次領導人級別會晤。峰會前雙方策略性部署談判工具、提出條件，甚至施加壓力屬正常。但完全倒退至開徵超過100%的懲罰性關稅，導致貿易全面脫鉤仍相當不可能。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

在最壞的壓力測試情景下，即中美重啟關稅螺旋並終止所有對話，上證指數將按4月時跌幅的1.5倍、1倍和0.5倍進行調整，對應支撐位分別為3372點、3547點和3722點。

該行又指出，考慮到「國家隊」的穩定支撐，里昂將金融板塊視為區間波動，若非金融板塊按4月跌幅的1.5倍、1倍和0.5倍調整，分別產生滬綜指支持水平為3462點、3607點和3752點。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

里昂認為一旦中美貿易談判按上述基本情境進行，與0.5倍跌幅可能比較接近甚至更好，推斷上證指數將調整至3700至3800點區間。