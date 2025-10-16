美股｜三大指數初段上升 道指曾漲逾百點
撰文：蕭通
受台積電強勁的季度財報提振，增強了投資者對人工智能（AI）領域的樂觀情緒，並延續了晶片股的漲勢。美股周四（10月16日）早段造好，道指曾漲166點，目前升幅收窄。
【22:51】美光科技升逾6%
道指最新報46,329點，升76點或0.17%；納指最新報22,835點，漲165點或0.73%；標普500指數現報6,696點，升25點或0.38%。其中，Nvidia上漲1.61%，美光科技（Micron Technology）上漲6.55%，博通（Broadcom ）上漲2.94%。
【22:50】油價微升
油價上升。紐約原油期貨現時每桶58.36美元，漲0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油每桶報61.93美元，升0.02美元或0.03%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,087.04美元、24小時內約跌0.4%。
