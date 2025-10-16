美股｜三大指數初段上升　道指曾漲逾百點

受台積電強勁的季度財報提振，增強了投資者對人工智能（AI）領域的樂觀情緒，並延續了晶片股的漲勢。美股周四（10月16日）早段造好，道指曾漲166點，目前升幅收窄。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月16日

【22:51】美光科技升逾6%

道指最新報46,329點，升76點或0.17%；納指最新報22,835點，漲165點或0.73%；標普500指數現報6,696點，升25點或0.38%。其中，Nvidia上漲1.61%，美光科技（Micron Technology）上漲6.55%，博通（Broadcom ）上漲2.94%。

【22:50】油價微升

油價上升。紐約原油期貨現時每桶58.36美元，漲0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油每桶報61.93美元，升0.02美元或0.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,087.04美元、24小時內約跌0.4%。