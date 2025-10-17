遭GIC起訴　蔚來指是舊事翻炒︰並非針對公司近期經營狀況

蔚來﹙9866﹚遭新加坡主權財富基金GIC起訴，涉通過不當會計做法虛增收入﹙「 Inflating Revenue」﹚，誤導投資者。蔚來昨日﹙16日﹚盤中曾急挫逾一成，收市跌9%。

內地傳媒引述蔚來相關人士稱，案件不是新發生的事件，並非針對蔚來近期經營狀況，而是源於2022年6月美國沽空機構Grizzly Research(灰熊研究)在一份做空報告中對蔚來的不實指控。

該報告並無依據，包含許多錯誤、無根據的推測，以及誤導性結論。

蔚來又稱，2022年8月蔚來董事會獨立委員會在第三方國際律所和法證會計師事務所的協助下，針對做空報告完成了獨立內部調查，相關指控均無事實依據。

GIC 在紐約聯邦法院提交的訴狀

據《彭博》報道指，GIC 在紐約聯邦法院提交的訴狀指稱，蔚來高層，包括公司現任CEO李斌及前CFO奉瑋，於蔚來與一家名為「蔚能電池資產公司」（中文名為「蔚能」）的關聯企業之間的關係中，作出了「重大虛假和/或具誤導性陳述」，並且未能披露關於其業務和財務的關鍵事實。

根據訴狀，這些不實陳述使蔚來證券的價值被人為地抬高，導致GIC蒙受了「重大損失」。