人行︰10月LPR維持不變

撰文：黃捷
出版：更新：

內地今日﹙20日﹚公布第三季GDP按年增長4.8%，略好過市場預期。官方同時公布，10月LPR(貸款市場報價利率)維持不變。

人民銀行公布，一年期LPR維持3厘；5年期以上LPR維持3.5厘。

人民銀行