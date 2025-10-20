美股｜道指早段漲逾400點 蘋果升逾3%
市場對地區性銀行穩定性的憂慮有所緩解，焦點轉向一系列企業財報和通脹報告。美股周一（10月20日）早段造好，道指暫漲逾400點。
本港時間10月20日
【22:51】美光科技漲逾3%
道指最新報46,604點，升413點或0.90%；納指最新報22,987點，漲307點或1.36%；標普500指數現報6,733點，升69點或1.04%。其中，蘋果公司（Apple）現漲3.11%，美光科技（Micron Technology）漲3.29%。
【22:41】油價跌逾1%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.52美元，跌0.63美元或1.10%；倫敦布蘭特期油每桶報60.59美元，升0.70美元或1.14%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,047.77美元、24小時內升逾1%。
