美股｜道指早段升逾200點 納指下跌 通用汽車飆14%
撰文：蕭通
出版：更新：
美股周二（10月21日）早段個別發展，道指升逾200點，納指下跌。
本港時間10月21日
【22:50】可口可樂漲3.5%
道指最新報46,972點，升265點或0.57%；納指最新報22,943點，跌46點或0.20%；標普500指數現報6,739點，升4點或0.07%。其中，通用汽車（General Motors）上調了全年盈利預期，股價急漲14.52%。可口可樂（Coca-Cola）第三季業績超出預期，股價升3.49%。
【22:46】油價跌逾0.5%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.66美元，跌0.36美元或0.63%；倫敦布蘭特期油每桶報60.66美元，跌0.35美元或0.57%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,935.13美元、24小時內跌逾1%。
美銀：信貸緊張或引發被動拋售 股市面臨熊市信號美股｜道指高收515點 三大指數同漲逾1% 蘋果升近4%中美擬舉行新一輪貿易會談 稀土、芬太尼和大豆成首要問題恒指高開637點 阿里巴巴揚近半成 憧憬中美貿易戰「有得傾」美停牌妖股QMMM辦公室搬往鰂魚涌 公司稱正常搬遷正更新註冊