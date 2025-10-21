美股｜道指早段升逾200點　納指下跌　通用汽車飆14%

美股周二（10月21日）早段個別發展，道指升逾200點，納指下跌。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月21日

【22:50】可口可樂漲3.5%

道指最新報46,972點，升265點或0.57%；納指最新報22,943點，跌46點或0.20%；標普500指數現報6,739點，升4點或0.07%。其中，通用汽車（General Motors）上調了全年盈利預期，股價急漲14.52%。可口可樂（Coca-Cola）第三季業績超出預期，股價升3.49%。

【22:46】油價跌逾0.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.66美元，跌0.36美元或0.63%；倫敦布蘭特期油每桶報60.66美元，跌0.35美元或0.57%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,935.13美元、24小時內跌逾1%。