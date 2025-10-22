美股｜道指一度挫419點　傳美擬限制對華出口含軟件產品

路透社引述美國官員及消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）考慮限制含美國軟件的產品出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制，涵蓋產品或從手提電腦到噴射引擎。 受此報道影響，道指一度跌419點，其後跌幅有所收窄；納指最新則仍挫逾1.6%，



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月23日

【01:28】Apple跌2.4%

道指最新報46,543點，跌381點或0.81%；納指最新報22,583點，跌370點或1.61%；標普500指數現報6,669點，跌65點或0.98%。其中，蘋果（Apple）最新跌2.4%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

本港時間10月22日

【22:52】Netflix挫逾9%

道指最新報46,759點，跌165點或0.35%；納指最新報22,808點，跌145點或0.63%；標普500指數現報6,713點，跌22點或0.33%。 其中，Netflix對第四季度的營收預測，未能令投資者感到滿意，股價最新跌9.68%。

【22:50】油價漲逾2%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.65美元，升1.41美元或2.46%；倫敦布蘭特期油每桶報62.65美元，升1.33美元或2.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,277.64美元、24小時內跌逾3%。