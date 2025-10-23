四中全會｜審議通過十五五規劃　目標﹕進一步全面深化改革取突破

中共二十大四中全會從周一（20日）至周四（23日）於北京舉行，全會由中央政治局主持，總書記習近平作出重要講話。全會聽取及討論習近平受政治局委託所作的工作報告外，亦審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。



全會提出了「十五五」時期經濟社會發展的主要目標：高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高。在此基礎上再奮鬥5年，到2035年實現中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水準，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

全會提出，建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，堅持智慧化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

全會提出，加快高水準科技自立自強，引領發展新質生產力。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設。

全會提出，建設強大國內市場，加快構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環內生動力和可靠性。要大力提振消費，擴大有效投資，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。

全會提出，加快農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興。堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，促進城鄉融合發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動農村基本具備現代生活條件，加快建設農業強國。

全會提出，加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕。同時提出，加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國。