「圓形頂」形成時間越長　殺偒力強得超乎想象｜聶振邦

過去兩周都是探討「圖表形態」的「圓形底 / 碟形底」，今次看其倒掛形態，名為「圓形頂 / 碟形頂」，屬於反轉利淡形態。早前在「陰陽燭圖」的解說，已看了多種倒掛形態；另於進入本系列「圖表形態」講解了兩個多月，於頭肩底、複式頭肩底、雙底和三底均已探討相對的倒掛形態，相信大家不難看出至少體現於三個層面。本文開首已帶第一點，就是形態的定性，於「圓形底 / 碟形底」之外，上述其他四種同為利好形態，相對的倒掛形態自然是反向，即利淡形態。



圓頂見於上升多日後

第二個層面可理解為是上述第一點的延伸，體現在形態出現的位置，筆者已列出的五種利好形態，於股指或個股走勢上之前都是伴隨已下行一段日子，相對倒掛形態，便是出現前股指或個股上升一段日子 (通常不少於兩周)，「圓形頂 / 碟形頂」亦不例外。第三個層面在於形態結構，將「圓形底 / 碟形底」倒轉來看，便是「圓形頂 / 碟形頂」形態。當股指或個股上升一段日子後，買方動力漸減，令升幅減少，直至在高位整固，迎來由升轉跌的拐點，那時買賣雙方形勢出現交替。

買賣形勢變化之解讀

優勢漸見落入賣方手上，股指或個股亦見回落跡象，起初幅度偏小。從左至右看，先是升幅減少，至最高位的拐點，繼而出現小幅下跌，整體來看便形成「圓形頂 / 碟形頂」。當時賣方仍對買方或會反撲有所顧忌，所以處於試探對手狀態，不過成交金額或成交量漸見增加，出現「價跌量增」。因著出於試探意圖，賣方只是逐步加力，及至認為就算買方發力也無法扳回優勢之際，便大舉出手，股指或個股見大跌下行，並有成交額或成交量配合。雖然賣方經過考量才出手；但亦可能出現岔子。

比亞迪股份案例參考

賣方以為得手之際，卻遇上買方積極反擊，一度出現好淡爭持的「上落市」局面，此局面見於股指或個股有下行跡象之時，即「圓形頂 / 碟形頂」的右方，跟解說「圓形底 / 碟形底」時的情況一樣，視為「碟柄」形成。不過只是屬跌浪出現前一個小插曲，買方抗衡不久便失勢，無礙「圓形頂 / 碟形頂」出現後市偏淡的解讀。「圓形頂 / 碟形頂」的案例可參考比亞迪股份 (1211)，從2023年3月14日低見190.5元，升至同年8月1日高見280.6元，約四個半月累升逾四成七。

留意2023年3至7月股價均見上揚，相對高低波幅為43.5元、25.6元、29.6元、40.6元和29.2元元，有收窄跡象，雖於8月1日高見280.6元，不過當月見跌市，而9月和10月同為跌市，即繼五個月連升後，出現三個月連跌，確認「圓形頂 / 碟形頂」成形，歷時長達八個月。從3月30日至11月24日，普遍日子收於225元或以上。隨著11月24日挫逾5.5%，並於翌日收報222.2元，持貨者當時應考慮離場。誠然從高位280.6元跌至225元，幅度已近兩成，於收低於250元便離場更合宜。但觀乎2024年2月5日低見167.8元，較222.2元低逾24%，證明當時離場仍不算太遲。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

