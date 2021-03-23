達里奧：中國市場會出現牛市　美債40年牛市或將結束

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-23 14:03

《華爾街見聞》報道，全球最大對沖基金橋水創始人、《原則》作者、「投資教父」達里奧（Ray Dalio）對話華爾街見聞。達里奧就美債收益率上升是否會終結債券40年牛市、商品是否處於新超級周期等投資者關心問題發表了他的看法。

達里奧表示，目前的趨勢非常清楚，中國正在崛起，人民幣正在國際化，中國債券及股市在未來10年將超過西方市場。目前全球對於中國資產配置的水平依然較低。考慮到中國在疫情中的傑出表現，海外資金將流向中國。

達里奧認為，美債40年的牛市可能要結束了，目前短債不是很好的選擇。考慮大國興衰，科技及天災都是重要影響因素。科技方面，半導體、生物科技都有很好的投資機會。未來5年網絡安全也需要重點關注。

稱沽債券投資者有可能蒙受損失

在談及美債收益率的快速上漲是否會終結債券40年牛市，達里奧表示：「西方國家利率都比較低，甚至為負。如果現在進行投資，投資者等上50年也無法收回本金，同時更不能滿足養老基金的要求。目前債市還沒有進入周期的末端，未來債券遭遇拋售投資者可能損失很大。未來幾個季度美債供需不平衡加劇，通脹壓力將會升高，美聯儲將被迫買更多國債。如果未來經濟加速，美聯儲加息。現在無法判斷美元會走弱到什麼程度，但歷史上可以參考上個世紀70年代的狀況。」

對於美聯儲是否能夠控制利率上漲，達里奧認為，「參考歷史，美聯儲一定會行動，必須行動。歷史上，當一個國家沒有錢、同時面臨利率上升的情景時，歷來都是通過央行印鈔、貶值貨幣來應對。我認為，大家之後將會看到這樣的行動。美國的優勢在於美元是全球儲備貨幣。現在債務水平已經非常高了，印鈔帶來的貧富差距已經產生問題。未來投資必須投資在生產領域，而我現在沒有看到。如果加息的話，股市會受到影響。投資組合必須分散程度足夠高，有股票債券等，最好還是分散在全球各地。」

籲投資黃金及白銀 不建議持現金

在被問及對於黃金和比特幣的投資看法時，達里奧認為，「依然建議拿出5%的資金投資黃金。不建議持有現金。黃金白銀依然是央行的儲備手段。為了讓自己的投資組合多樣化的話，最好進行多方面的投資，這也包括比特幣。比特幣在過去10年有很大發展，但依然有很大風險。為了讓自己的投資組合多樣化的話，最好進行多方面的投資，這也包括比特幣。過去十年比特幣取得了很大的發展，但是也有很大的風險。」

對於目前商品是否處於超級周期的提問，達里奧認為，「要區分供需引發的通脹，現在大宗商品的上漲可能是貨幣通脹引發的。貨幣通脹通常發生在經濟很弱的時候。我不認為現在存在大宗商品超級周期，現在需求依然偏弱。」

在被問及最喜歡中國什麼資產，達里奧坦言——投資者需要追求平衡性的投資，然後進行戰術性調整，大多數情況下投資者要找到自己的平衡性，建立全天候的組合。