港股午後由升轉跌　恒指挫85點　靜待中美會談結果｜持續更新

美國減息0.25厘，另邊廂中美元首會談香港時間今早10時開始，由於會前有不少「和風」吹出，令市況趨樂觀。

【13:10】港股午後由升轉跌

習特會暫未有明確利好消息，港股午後由升轉跌，恒指報26260點，挫85點或0.32%，而國指及科指則挫0.42%及0.22%。大市成交額1,966億元。

舜宇光學科技﹙2382﹚大挫5.8%，為表現最差藍籌股，而中通快遞﹙2057﹚亦跌4.5%。

資源股保住升勢，中國宏橋升近6%。

【12:07】港股半日升141點

中美元首會晤結束，維時約1小時40分鐘，正待雙方公布談判細節。

港股午間收市維持升勢，恒指報26487點，升141點或0.54%；國指報9425點，升49點或0.53%；科指報6112點，升18點或0.31%。大市成交額1,787億元。

資源股造好，中國宏橋升8.1%、紫金升4.9%、神華﹙1088﹚升3.5%。

焦點科技股方面，美團﹙3690﹚升4%、騰訊升2.4%、阿里升1.6%。

中國平安績後升3%。

【10:20】港股維持近200點升勢

中美元首會談正式開始，據央視報道，國家主席習近平指，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些大事、實事、好事。

港股維持近兩百點升勢。恒指現報26527點，升181點或0.69%，而國指及科指分別升0.73%及0.47%。大市成交1,091億元。

資源股造好，中國宏橋﹙1378﹚升5.87%、紫金﹙2899﹚升4.24%。

另外，中國平安﹙2318﹚上季多賺11%，最新升3.56%。

【09:25】港股開升199點

恒指開報26545點，升199點或0.76%；國指報9431點，升55點或0.59%；科指報6125點，升32點或0.53%。大市成交額68億元。

重磅股方面，阿里﹙9988﹚升1.4%、騰訊﹙0700﹚升1.86%。

銅價破頂，江西銅﹙0358﹚開市飆逾6%。