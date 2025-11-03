新世界擬發新永續債及票據置換舊債　金額最多為19億美元

新世界（0017）擬發行新的永續債及票據，以置換部分債券，以優化公司債務到期結構，發行額最多為19億美元。



中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

新世界提議置換部分債券，以優化公司債務到期結構，增強資產負債表的靈活性和流動性。這將導致發行總本金金額不超過19億美元的新永續債和新票據。

新世界進行永續債置換，「剃頭」（Haircut）幅度介乎50%至53%；票據「剃頭」10%至32.5%。

新世界置換的新永續資本證券（New Perpetual Securities）及新票據（New Notes），利率分別為9厘及7厘。

持債人於12月2日前可提交換申請

置換交換規模設上限，新永續證券新發行總額最多為16億美元，整體新發行的永續證券及票據合計最多19億美元。現有債券持有人可以在12月2日或之前提交有效交換申請，若選擇11月17日或之前提交，可以獲得較佳交換條件。

新世界今次新債換舊債主要目的是優化公司債務到期結構，提升資產負債表靈活性和流動性，以及改善整體財務狀況，以應對香港房地產行業面臨的市場困難及融資限制。