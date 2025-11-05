美股｜美私企新增職位多於預期 道指早段漲逾百點
撰文：蕭通
美國私企新增職位多於預期，美股周三（5日）早段漲逾百點。
本港時間11月5日
【22:50】美10月ADP私企職位增4.2萬個
道指最新報47,196點，升111點或0.24%；納指最新報23,412點，漲63點或0.27%；標普500指數現報6,783點，升11點或0.17%。
數據方面，美國人力資源服務機構ADP公布，美國10月ADP私人企業職位新增4.2萬個，多於市場預期的增加3萬個，緩解市場對勞動市場疲軟的擔憂。。
【22:46】油價跌逾0.5%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.17美元，跌0.39美元或0.64%；倫敦布蘭特期油每桶報64.11美元，跌0.33美元或0.51%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,033.96美元、24小時內跌逾1%。
