法院判金融網紅社交媒體無牌提供付費投資意見罪成　成首例

東區裁判法院今日（7日）裁定，金融網紅周柏賢（男，前名周建希）未領有牌照，而在其於Telegram建立並管理的一個接受訂閱的聊天群組中提供投資意見的罪名成立，被判處監禁六星期，以及被飭令支付證監會的調查費用。周柏賢在保釋申請被拒後還押，等候進行其擬就定罪及刑期而提出的上訴。



這宗案件由證監會提起的刑事檢控。案情指，在2021年4月16日至2021年5月14日期間，周柏賢以其Telegram用戶名稱「Futu大股東」建立並管理一個名為「Futu真。財自Private Group」的Telegram聊天群組。該Telegram聊天群組歡迎公眾以付費形式訂閱。

在關鍵時間內，他於該Telegram聊天群組內發布有關多隻證券的評論、推薦建議和目標價，並回應該Telegram聊天群組的付費訂戶就納斯達克上市證券的表現所提出的問題。周柏賢向該Telegram聊天群組的成員收取200美元或1,560元的訂閱月費，從而賺取了合共43,680港元的訂閱費用。

證監會法規執行部執行董事戴霖（Mr Michael Duignan）表示：「證監會致力打擊金融網紅的違法行為。當金融網紅在社交媒體及網上平台提供投資相關內容及意見的行為構成本應持牌才能進行的監管活動時，我們將會毫不猶疑地向他們追究責任。」

戴霖又指出﹕「未獲證監會發牌的金融網紅可能不符合證監會要求的操守和問責標準，或會令投資者面臨重大風險及損害。因此，投資者應核實金融網紅的監管狀況，在考慮他們的意見時保持警覺，及確保在作出任何財務上的投入前，充分了解透過社交媒體或在網上兜售的任何投資機會的風險及主要特點。」