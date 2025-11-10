財政部﹕續支持香港融入國家發展大局　鞏港金融中心地位

中國財政部副部長郭婷婷在會財局的區域監管論壇致詞時表示，財政部將繼續積極支持香港更好地服務和融入國家發展大局，持續深化包括審計監管交流合作在內的合作，鞏固提升香港國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，支持香港長期穩定繁榮發展。



她稱，中國已成為全球重要的會計服務市場，目前全行業擁有1萬多家會計師事務所、逾10萬名執業註冊會計師，每年服務420萬家各類企業事業單位。去年以來，內地財政部門對4,610家會計師事務所開展執業質量檢查，對445家事務所和1,192名註冊會計師作出行政處罰，沒收相關違法所得和罰款近1.7億元人民幣。

郭婷婷表示，內地與22個國家和地區開展跨境審計監管交流合作，共同打擊財務造假。區域監管機構應當推動會計師事務所建立科學的內部決策程序，形成以質量為導向的合夥人績效評價和利潤分配機制，加強對會計師事務所獨立性的監督檢查，讓審計人員真正成為公眾利益的「守門人」。區域監管機構亦應加強跨部門監管合作，堅持監管與服務並重，既嚴肅查處害群之馬，又要積極推動行業健康發展。