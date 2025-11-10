美股｜停擺有望結束 道指早段曾升逾300點 納指漲近2%
撰文：蕭通
美國政府停擺可望解決，美股周一（11月10日）早段上揚，道指曾漲逾300點、納指漲近2%。
本港時間11月10日
【23:04】Nvidia升3.6% Tesla升近3%
道指最新報47,146.點，升159點或0.34%；納指最新報23,445點，升441點或1.92%；標普500指數現報6,805點，升76點或1.14%。
其中，Nvidia升3.6%，為升幅最大道指成份股；Tesla漲2.98%、Amazon漲2%、Apple升1.67%。
【23:01】油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.64美元，跌0.11美元或0.18%；倫敦布蘭特期油每桶報3.54美元，跌0.09美元或0.14%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,937.49美元、24小時內升逾1%。
