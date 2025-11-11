巴菲特加快遺產捐贈　向接班人阿貝爾表達支持

巴菲特公布了一項計劃，將「加快」把其1490億美元遺產捐贈給子女的基金會的進程，同時留出一段短暫的過渡期，讓巴郡·哈撒韋的股東們對即將上任的首席執行官格雷格·阿貝爾建立信心。

巴菲特在一封感恩節信中表示，他需要加快將巴郡股票分配給三個子女的基金會，因為他們本身也已年事已高，這樣做「可以提高他們在替代受託人接管前處置我幾乎全部遺產的可能性」。現年63歲的阿貝爾將在新年伊始接替95歲的巴菲特擔任巴郡首席執行官，而「奧馬哈先知」（巴菲特）將繼續擔任董事長。

巴菲特寫道：「我希望保留相當數量的A類股票，直到巴郡股東們對格雷格建立起與查理·芒格和我長期享有的那種信任。」巴菲特補充說：「建立這種信任不需要太久。我的子女已經百分之百支持格雷格，巴郡董事們也是如此。」

截至第二季度末，巴菲特持有約1490億美元的巴郡股票，使他成為無爭議的最大股東。他的大部分財富來自原始的A類股票。巴菲特表示在周一已將其中1800股A類股票轉換為270萬股B類股票，並捐贈給四個家族基金會。這是巴菲特自宣佈辭去首席執行官一職以來的首次重大溝通，標誌着他60年的傳奇生涯即將落幕，他的名字已家喻戶曉，也是歷史上最成功的投資者之一。