美股｜道指早段靠穩 納指跌逾百點 Nvidia挫3%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場對科技股估值過高的擔憂再次浮現，加上仍密切關注美國政府停擺的進展，美股周二（11月11日）早段個別發展，道指曾漲逾百點，其後升幅收窄；納指及標指則下跌。
本港時間11月11日
【22:51】Apple升1.5% Tesla跌1.7%
道指最新報47,427點，升58點或0.12%；納指最新報23,391點，跌135點或0.57%；標普500指數現報6,816點，跌16點或0.24%。
其中，蘋果公司（Apple）最新漲1.52%，Nvidia則跌3.14%，Tesla亦跌1.76%。
【22:49】油價漲逾1.3%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶60.96美元，漲0.83美元或1.38%；倫敦布蘭特期油每桶報64.91美元，升0.85美元或1.33%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,932.65美元、24小時內約跌0.8%。
美股｜道指高收381點 納指漲2.27% Nvidia飆5.79%AI泡沫警笛響 恐累股市大跌兩成幾時逃生? 呢個神秘項目或關鍵「政壇女股神」佩洛西卸任後毋須披露持股 股民將痛失指路明燈？美股投資者質疑科技股估值高 分析師稱股市屬回調非崩潰美股｜道指收市跌398點 納指挫1.9% Nvidia及Tesla跌逾3.5%