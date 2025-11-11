美股｜道指早段靠穩　納指跌逾百點　Nvidia挫3%

市場對科技股估值過高的擔憂再次浮現，加上仍密切關注美國政府停擺的進展，美股周二（11月11日）早段個別發展，道指曾漲逾百點，其後升幅收窄；納指及標指則下跌。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月11日

【22:51】Apple升1.5% Tesla跌1.7%

道指最新報47,427點，升58點或0.12%；納指最新報23,391點，跌135點或0.57%；標普500指數現報6,816點，跌16點或0.24%。

其中，蘋果公司（Apple）最新漲1.52%，Nvidia則跌3.14%，Tesla亦跌1.76%。

【22:49】油價漲逾1.3%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶60.96美元，漲0.83美元或1.38%；倫敦布蘭特期油每桶報64.91美元，升0.85美元或1.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,932.65美元、24小時內約跌0.8%。