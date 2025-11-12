美股｜等待眾院表決結束政府停擺 道指早段漲近400點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國眾議院周三（11月12日）將就結束政府停擺進行表決，道指早段漲近400點，納指偏軟。
本港時間11月12日
【22:52】Apple跌1%
道指最新報48,323點，升395點或0.83%；納指最新報23,412點，跌56點或0.24%；標普500指數現報6,854點，升8點或0.12%。其中，蘋果公司（Apple）最新跌1.03%，Nvidia則跌0.53%。
【22:50】油價跌逾2.7%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.22美元，跌1.82美元或2.98%；倫敦布蘭特期油每桶報63.38美元，跌1.78美元或2.73%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,814.78美元、24小時內約升0.2%。
美林前全球首席投資策略師﹕市場對美科技股泡沫過份憂慮美股｜道指收市升559點創新高 Nvidia跌近3%美股｜道指高收381點 納指漲2.27% Nvidia飆5.79%AI泡沫警笛響 恐累股市大跌兩成幾時逃生? 呢個神秘項目或關鍵「政壇女股神」佩洛西卸任後毋須披露持股 股民將痛失指路明燈？