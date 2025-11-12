美股｜等待眾院表決結束政府停擺　道指早段漲近400點

美國眾議院周三（11月12日）將就結束政府停擺進行表決，道指早段漲近400點，納指偏軟。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月12日

【22:52】Apple跌1%

道指最新報48,323點，升395點或0.83%；納指最新報23,412點，跌56點或0.24%；標普500指數現報6,854點，升8點或0.12%。其中，蘋果公司（Apple）最新跌1.03%，Nvidia則跌0.53%。

【22:50】油價跌逾2.7%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.22美元，跌1.82美元或2.98%；倫敦布蘭特期油每桶報63.38美元，跌1.78美元或2.73%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,814.78美元、24小時內約升0.2%。