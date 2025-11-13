美股｜道指盤中跌幅擴至400點　納指跌逾1.8%　Tesla挫6%

美國史上最長時間政府停擺結束，但官方經濟數據缺失，市場關切經濟及政策走向。美股周四（11月13日）下跌，道指中段跌幅擴至400點，納指則挫逾1.8%。其中，Telsa遭人稱「科技女股神」的Cathie Wood旗下基金大手減持，股價曾跌逾6%。



圖為2025年7月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月14日

【00:37】Nvidia跌4%

道指最新報47,849點，跌405點或0.84%；納指最新報22,980點，跌426點或1.82%；標普500指數現報6,771點，跌79點或1.16%。其中，Telsa跌5.69%、Nvidia跌4.05%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

本港時間11月13日

【22:53】Tesla及Nvidia跌近3%

道指最新報48,169點，跌85點或0.18%；納指最新報23,106點，跌299點或1.28%；標普500指數現報6,799點，跌51點或0.75%。其中，Tesla跌2.95%、Nvidia跌2.84%。

【22:49】油價約升0.9%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶59.00美元，升0.51美元或0.87%；倫敦布蘭特期油每桶報63.28美元，升0.57美元或0.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報102,014.56美元、24小時內約跌1.9% 。