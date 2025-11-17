中國籲國民避免赴日 日本消費股暴瀉 Shiseido曾挫逾1成
撰文：張偉倫
中日關係緊張，中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本，消息震散日本旅遊及消費股。當中日本消費品和零售股全面下挫，Uniqlo母公司迅銷跌6.9%。東京股市周一（17日）於早段下跌，一度失守5萬點關，
日經225指數最新報50142點，跌233點。其中消費品和零售股全面下跌，三麗鷗跌7.8%、亞瑟士跌（Asics）6.6%、Uniqlo母公司迅銷跌6.9%。伊勢丹三越股價下跌12%，良品計劃股價一度下跌12%，創2024年8月以來最大跌幅。資生堂（Shiseido）股價一度下跌11%。日本航空一度下跌5.8%。
外交部籲避免赴日 內地赴日航班減少
11月14日，外交部和中國駐日本使領館就中國公民前往日本發布鄭重提醒。外交部指，中國公民在日本安全環境持續惡化，又指近日日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。
內地多家航空公司隨後表示，「出行日期在12月31日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理」。內媒《大河報》16日報道，中國大陸飛日本航班量近日已大幅下滑，又引述內地航空公司市場部人士消息稱，或將進一步減少赴日航班。
