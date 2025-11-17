美股｜道指早段走軟　納指漲百點　Alphabet升近6%

市場關注Nvidia本周公布業績，以及美國政府結束停擺後的經濟數據發布，美股周一（11月17日）早段個別發展，道指走軟，納指則漲百點。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月17日

【22:50】Apple約跌1% Tesla升逾2.5%

道指最新報47,102點，跌44點或0.10%；納指最新報23,008點，升107點或0.47%；標普500指數現報6,745點，升11點或0.17%。

其中，巴郡（Berkshire Hathaway）買入Google母公司Alphabet 價值43億美元股票，並進一步減持蘋果公司（Apple）股份。Alphabet 股價現升5.90%、Apple則跌0.99%。另外，Tesla最新升逾2.5%。

【22:42】油價變化不大

油價變化不大。紐約原油期貨現時每桶59.93美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油每桶報64.36美元，跌0.03美元或0.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報95,419.19美元、24小時內約跌0.1%。