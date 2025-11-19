美股｜道指早段靠穩　納指漲近1%　Nvidia升近3%

投資者關注Nvidia盤後公布季績，道指周三（11月19日）早段靠穩，納指則漲近1%。



道指最新報46,099點，升7點或0.02%；納指最新報22,648.點，升216點或0.96%；標普500指數現報6,656點，升39點或0.59%。

多隻重磅科技股回升，其中Nvidia現漲2.82%、Tesla升1.23%、Apple漲0.66%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.90美元，跌1.77美元或2.92%；倫敦布蘭特期油每桶報63.11美元，跌1.78美元或2.74%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,415.94美元、24小時內變化不大。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）