美股｜道指曾轉跌逾百點　納指漲1.73%後大幅收窄

投資者關注Nvidia盤後公布季績，道指周三（11月19日）個別發展，道指曾漲207點，其後轉跌175點，最新跌幅收窄；納指最多曾漲1.73%，目前收窄至升不足0.3%。另標指最多曾漲1.09%，目前也收窄至僅升0.2%。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月20日

【02:02】納指漲1.73%後大幅收窄 Nvidia蘋果漲逾1%

道指最新報46,045點，跌46點或0.10%；納指最新報22,495點，升62點或0.28%；標普500指數現報6,630點，升12點或0.20%。重磅科技股表現不一，Nvidia現升1.96%、Apple漲1.29%；微軟則跌1.63%、Amazon挫1.20%%

【00:13】Bitcoin價格再次跌穿9萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,986.86美元、24小時內跌逾3%。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間11月19日

【22:52】Tesla漲逾1%

道指最新報46,099點，升7點或0.02%；納指最新報22,648.點，升216點或0.96%；標普500指數現報6,656點，升39點或0.59%。

多隻重磅科技股回升，其中Nvidia現漲2.82%、Tesla升1.23%、Apple漲0.66%

【22:40】油價跌逾2.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.90美元，跌1.77美元或2.92%；倫敦布蘭特期油每桶報63.11美元，跌1.78美元或2.74%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,415.94美元、24小時內變化不大。