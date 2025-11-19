道指早段靠穩　納指曾漲近1%　Bitcoin再次跌穿9萬美元

撰文：蕭通
出版：更新：

投資者關注Nvidia盤後公布季績，道指周三（11月19日）早段靠穩，納指曾漲近1%。

圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月20日

【00:13】Bitcoin價格再次跌穿9萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,986.86美元、24小時內跌逾3%。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間11月19日

【22:52】Tesla漲逾1%

道指最新報46,099點，升7點或0.02%；納指最新報22,648.點，升216點或0.96%；標普500指數現報6,656點，升39點或0.59%。

多隻重磅科技股回升，其中Nvidia現漲2.82%、Tesla升1.23%、Apple漲0.66%

【22:40】油價跌逾2.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.90美元，跌1.77美元或2.92%；倫敦布蘭特期油每桶報63.11美元，跌1.78美元或2.74%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,415.94美元、24小時內變化不大。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）
股王Nvidia將公布季績　分析師﹕如遜預期將累及美股及美元表現美股｜道指收市跌498點　納指同挫逾1%　標指連跌第四日美股｜道指收市跌557點　Alphabet升3.11%AI泡沫論｜安聯投資稱屬言之過早　股市波動仍存正面因素及機遇吹奏AI泡沫　沽神Burry突「冚牌」　 謀11.25上演大龍鳳
美股
美股戰報
油價
比特幣Bitcoin
金價
夜期
中概股