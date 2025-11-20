領展中期每基金單位分派126.88仙 跌5.9% 收益跌1.8%至約70億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
領展（0823）公布截至今年9月底止中期業績，每基金單位分派下跌5.9%至126.88仙；可分派總額為32.83億元，按年跌5.6%。
領展又指出，期內收益為70.23億元，按年跌1.8%，物業收入淨額按年跌3.4%至51.78億元，主要要由於香港及中國內地的續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。
物業組合估值跌1.4%
領展表示，截至今年9月底，投資物業組合估值下降1.4%至2,173.15億元。公平值下降主要由於香港和內地市場的市場租金下調，部分已被外幣兌港元升值抵銷。因此，基金單位持有人應佔資產淨值下降3.2%至1,583.09億元，每基金單位資產淨值下降3.3%至61.19元。
領展表示，香港物業組合收益按年下跌2.4%，物業收入淨額按年跌3.7%，主要由於續租租金調整率為負數，及較高經營成本所致，惟整體商戶銷售額跌幅正在收窄，超級市場及食品類別自2023年以來首次回復正增長。
香港零售物業收益37億元
領展進一步指出，期內來自香港零售物業收益為37.11億元，按年下跌3.1%，出租率較今年3月底止跌0.2個百分點至97.6%，續租租金則按年跌6.4%。
領展又表示，位於香港的停車場及相關業務收入為12.57億元，按年接近持平。
國際物業組合方面，期內收益及物業收入淨額分別為9.29億元及6.05億元，按年跌升4.7%及0.8%。
債務總額550億元
截至今年9月底，債務為550億元。
