美股｜道指升逾700點後倒跌 納指2.58%升幅全蒸發
撰文：蕭通
美國9月非農就業職位新增11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，加上科技股受到Nvidia的理想業績提振，道指周四（11月20日）早段曾漲717點或1.55%、納指曾升2.58%、標指最多漲1.92%。但三大指數中段轉挫，道指最多曾倒跌397點，目前跌幅收窄 。
本港時間11月20日
【02:17】Nvidia曾倒跌2.5%
道指最新報46,113點，跌25點或0.06%；納指最新報22,473點，跌90點或0.40%；標普500指數現報6,628點，跌13點或0.20%。
其中，Nvidia曾倒跌2.5%，目前跌0.86%、、蘋果公司（Apple）跌0.05%、Amazon挫1.30%；Tesla升幅收窄至0.14%。
本港時間11月20日
【22:51】美國9月非農職位增11.9萬個 遠超預期
道指最新報46,781點，升642點或1.39%；納指最新報23,077點，升513點或2.28%；標普500指數現報6,757點，升115點或1.74%。其中，Nvidia升4.35%、Tesla漲4.69%、蘋果公司（Apple）升2.38%、Amazon漲1.48%。
數據方面，美國勞工部公布，美國9月非農就業新增職位11.9萬個，高於市場預期的5萬個。9月失業率則微升至4.4%，略高於市場預期的4.3%。
【22:45】油價升逾0.6% Bitcoin重上9萬美元
油價上升。紐約原油期貨現時每桶59.62美元，升0.37美元或0.62%；倫敦布蘭特期油每桶報63.93美元，漲0.42美元或0.66%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,794.74美元、24小時內約跌0.9%。
