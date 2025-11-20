美股｜道指早段漲逾600點　納指升逾2%　Nvidia及Tesla飆逾4%

美國9月非農就業職位新增11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，加上科技股受到Nvidia的理想業績提振，道指周四（11月20日）早段造好。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月20日

【22:51】美國9月非農職位增11.9萬個 遠超預期

道指最新報46,781點，升642點或1.39%；納指最新報23,077點，升513點或2.28%；標普500指數現報6,757點，升115點或1.74%。其中，Nvidia升4.35%、Tesla漲4.69%、蘋果公司（Apple）升2.38%、Amazon漲1.48%。

數據方面，美國勞工部公布，美國9月非農就業新增職位11.9萬個，高於市場預期的5萬個。9月失業率則微升至4.4%，略高於市場預期的4.3%。

【22:45】油價升逾0.6% Bitcoin重上9萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶59.62美元，升0.37美元或0.62%；倫敦布蘭特期油每桶報63.93美元，漲0.42美元或0.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,794.74美元、24小時內約跌0.9%。