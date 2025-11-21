中信證券︰維持美聯儲12月降息的預測

美國下月減息可能性惹市場關注。中信證券研報稱，2025年9月美國新增非農就業人數和失業率均超預期。兩個核心指標出現分化，失業率是相對「更實」的數據，新增就業後續可能還有修正，是相對「更虛」的數據，該行認為對美聯儲12月是否降息來說失業率更為重要。保留兩位小數，9月失業率升至4.44%，失業率連續三個月上升，美聯儲在12月議息會議時難有理由證明10月和11月的失業率未升至4.5%或更高。

另外，9月非農報告並非是12月議息會議前關於美國就業市場最後的數據，就業市場走弱將繼續體現在後續的經濟數據中，且12月投票的12位票委中鴿派仍佔優勢，中信證券延續此前觀點，認為12月或是一次「close call」降息，幅度為25bps。

另邊廂，美聯儲理事斯蒂芬·米蘭重申，他認為貨幣政策過度具有限制性，官員應該將利率調整到接近中性水平，或者既不減緩也不刺激經濟的水平。米蘭當地時間周四表示，「我認為我們有責任將政策調整到更接近中性水平的位置，使其不再對經濟施加如此大的限制」。米蘭在紐約參加由美國投資委員會主辦的活動時發表上述言論。

米蘭此前曾表示，他認為在12月9日至10日舉行下一次政策會議時降息是合適之舉。