彭博﹕內地城投公司在港發債予枱底回佣　回報倍升冀吸引投資者

《彭博》指，多年來依賴地方政府融資平台（LGFV，Local Government Financing Vehicles，又稱城投公司）的中國地方政府，因為資金緊張之餘，同時必須不斷展期龐大債務，令部分城投公司在香港重新發債時，試圖透過「枱底」顧問費方式，將債券總回報谷高1倍，同時避免提高「枱面」票面息率，令未來借貸成本更高。



內地早已禁以顧問費吸客

報道指，內地監管部門早已嚴禁利用「顧問費」或折價渠道等提供隱性回報發債，《彭博》指出部分LGFV將有關做法帶來香港。報道引述投資者與銀行家透露，在今年第二季，共有數十間LGFV在香港發行33億美元的債券，實際提供的回報率可達票面利率的兩倍甚至更高。

報道列舉出一個例子，如何將8%回報的債券，變成16%總回報。1）首先英屬維京群島註冊的銀行A代表投資者，向LGFV全額（100元）認購票面價值100元、票面息率8厘、364日到期的債券，LGFV發行人可完整入帳所得融資額（100元）。2）銀行A以93元向投資者出售上述債券，由於該債券每年支付8元利息，計及債券折扣價（7元），買入債券的實際收益率約達16%（即是﹝100-93+8﹚/93*100%）3）債券發行人再以「顧問費」名義向銀行A支付7元，這筆錢可能在數月後才支付。

值得留意是，發債時折讓債價與手續費均在正式文件清楚列明，並不能私下支付，若城投公司提供「隱藏收益」，將違反香港證監會的監管規範。報道引述證監會回應稱，將對未遵守行為準則的持牌機構採取監管措施，以維護香港資本市場的誠信與品質。

LGFV出現於約三十年前，最初用於協助地方政府建設基礎設施，但許多項目報酬率低，導致地方債務堆積成山，形成龐大的表外負債，北京去年11月曾啟動改革計畫冀削減這些風險。國際貨幣基金組織估計，截至2023年，LGFV的總負債可能高達60萬億人民幣。

來港發債LGFV多來自經濟疲弱省市

中央政府亦在限制LGFV境內新增貸款，迫使後者轉向海外尋求融資空間，尤其是香港。多數在香港發售包含「額外收益」債券的LGFV，來自經濟成長疲弱、財政緊張的省市，例如河南與山東。

報道更引述消息人士，點名濰坊海洋投資集團（Weifang Ocean Investment Group）、魯南棗莊經濟開發投資公司（Lunan Zaozhuang Economic Development Investment）與鄒城聖域文旅集團（Zoucheng City Shengcheng Cultural and Tourism Group）等也提供額外回報。