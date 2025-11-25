美股｜道指早段升逾百點 納指跌近1% Nvidia挫逾6%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國公布多項經濟數據，美股周二（11月25日）早段個別發展。道指最多曾漲335點，目前升幅收窄；納指及標指下跌。
本港時間11月25日
【22:52】Alphabet及Meta升逾1.5%
道指最新報46,566點，升117點或0.25%；納指最新報22,652點，跌219點或0.96%；標普500指數現報6,681點，跌23點或0.36%。
其中，AI晶片龍頭Nvidia股價最多曾跌6.65%，最新跌6.31%；AMD現跌8.35%。另外，有報道指出Meta正洽談斥資數十億美元，收購Google母公司Alphabet的晶片，受此消息提振，Alphabet及Meta同漲逾1.5%。
數據方面，美國9月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.3%，符合市場預期，前值為下降0.1%；按年則升2.7%，同樣符合預期，前值為上升2.6%。另外，美國9月零售銷售按月增長0.2%，低於市場預期的0.4%，前值為增長0.6%。
【22:44】油價跌逾2%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.49美元，跌1.43美元或2.43%；倫敦布蘭特期油每桶報61.37美元，跌1.35美元或2.15%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,628.14美元、24小時內約升0.5%。
