美股｜道指早段升逾百點　納指跌近1%　Nvidia挫逾6%

美國公布多項經濟數據，美股周二（11月25日）早段個別發展。道指最多曾漲335點，目前升幅收窄；納指及標指下跌。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月25日

【22:52】Alphabet及Meta升逾1.5%

道指最新報46,566點，升117點或0.25%；納指最新報22,652點，跌219點或0.96%；標普500指數現報6,681點，跌23點或0.36%。

其中，AI晶片龍頭Nvidia股價最多曾跌6.65%，最新跌6.31%；AMD現跌8.35%。另外，有報道指出Meta正洽談斥資數十億美元，收購Google母公司Alphabet的晶片，受此消息提振，Alphabet及Meta同漲逾1.5%。

數據方面，美國9月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.3%，符合市場預期，前值為下降0.1%；按年則升2.7%，同樣符合預期，前值為上升2.6%。另外，美國9月零售銷售按月增長0.2%，低於市場預期的0.4%，前值為增長0.6%。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

【22:44】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.49美元，跌1.43美元或2.43%；倫敦布蘭特期油每桶報61.37美元，跌1.35美元或2.15%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,628.14美元、24小時內約升0.5%。