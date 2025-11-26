美股｜減息預期升溫　道指升幅擴至逾400點　納指漲1%

市場對美國聯儲局12月減息的預期持續升溫，美股周三（11月26日）早段造好，其後升幅擴大。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間11月27日

【01:01】Nvidia升逾1.7%

道指最新報47,535點，升422點或0.90%；納指最新報23,260點，升234點或1.02%；標普500指數現報6,829點，升63點或0.93%。

其中，微軟現漲2.36%、AI晶片龍頭Nvidia升1.71%。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

本港時間11月26日

【22:48】微軟Nvidia升逾1%

道指最新報47,400點，升287點或0.61%；納指最新報23,184點，升158點或0.69%；標普500指數現報6,805點，升40點或0.59%。其中，微軟現漲1.50%、AI晶片龍頭Nvidia升1.37%。

【22:46】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶 57.92美元，跌0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油每桶報61.73美元，跌0.07美元或0.11%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,327.90美元、24小時內約升 0.60%。