美股｜減息預期升溫 道指升幅擴至逾400點 納指漲1%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場對美國聯儲局12月減息的預期持續升溫，美股周三（11月26日）早段造好，其後升幅擴大。
本港時間11月27日
【01:01】Nvidia升逾1.7%
道指最新報47,535點，升422點或0.90%；納指最新報23,260點，升234點或1.02%；標普500指數現報6,829點，升63點或0.93%。
其中，微軟現漲2.36%、AI晶片龍頭Nvidia升1.71%。
本港時間11月26日
【22:48】微軟Nvidia升逾1%
道指最新報47,400點，升287點或0.61%；納指最新報23,184點，升158點或0.69%；標普500指數現報6,805點，升40點或0.59%。其中，微軟現漲1.50%、AI晶片龍頭Nvidia升1.37%。
【22:46】油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶 57.92美元，跌0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油每桶報61.73美元，跌0.07美元或0.11%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,327.90美元、24小時內約升 0.60%。
