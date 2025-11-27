萬科股債再遭雙殺　3隻境內債跌幅逾三成後臨時停牌

內房股萬科（2202）發行的多隻境內債再次下挫，當中「21萬科04」﹑「22萬科04」及「22萬科06」今日（27日）早段跌幅超過30%，在盤中臨時停牌。



境內債價格下挫外，萬科股價亦受到壓力，曾低見3.55元，跌幅達到8.5%，最新報3.67元，跌5.4%，成交額為3.17億元。

根據彭博數據，萬科有約134億元人民幣境內債券將於明年6月底到期或面臨贖回，在下月萬科將面臨考驗，一筆20億元人民幣債券和一筆37億元人民幣債券將分別於12月15日和12月28日到期。如果萬科提出延期，方案需要獲得至少九成債權人支持，獲得通過有一定難度。

萬科。﹙路透社﹚

根據萬科本月初與最大股東深鐵集團簽訂框架協議，自2025年初至萬科2025年度股東會召開日(預計為明年6月底前)為止期間，深鐵向萬科提供最多220億元（人民幣‧下同）的貸款額度，而萬科已提取197.1億元無擔保貸款，意味能夠提取的資金所剩無幾。

分析師指投資者關注大股東會否再出手

《彭博》引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科已失去現金流，目前依靠外部資金注入維持營運，投資者正密切關注深鐵是否會出手相助，但其支持只能勉強維持公司運營，無法推動全面復甦。

內房今早普遍回落

另一方面， 內房股今早表現疲弱，世茂（0813）跌4%，碧桂園（2007）跌2.4%，中海外（0688）跌1.6%。