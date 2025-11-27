彭博﹕安踏或考慮私募股權公司競購Puma

《彭博》引述知情人士稱，安踏體育（2020）是考慮潛在競購德國體育品牌Puma公司之一。



知情人士表示，安踏在與顧問合作，評估對Pma的競購方案。由於信息未公開，知情人士要求匿名。部分知情人士表示，如果安踏決定推進競購，可能會與一家私募股權公司合作。

知情人士稱，其他潛在競購者可能包括安踏的競爭對手李寧（2331），李寧已在與銀行商討融資方案，對Puma進行了初步評估。知情人士還表示，Puma也可能吸引日本Asics等運動服裝公司的興趣。

知情人士稱，目前討論尚處於初步階段，不清楚哪些競購者會繼續推進。

他們還表示，彪馬最大股東——法國億萬富豪Pinault家族的估值預期，可能會成為任何交易的重大障礙。今年以來，Puma在法蘭克福的股價已下跌62%，公司市值目前為25億歐元（約合29億美元）。

據公司年報顯示，截至去年底，Pinault家族的Artémis控股公司持有Puma約29%的股權。

安踏的代表沒有回應置評請求，Artémis、Asics和Puma的代表未置評。

《彭博》引述李寧回應表示﹕「公司仍專注於自身品牌的發展，並未就有關Puma進行任何實質性談判或評估。」