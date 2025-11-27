宏福苑大火‧持更｜周大福、信和捐2千萬　李嘉誠基金會捐3千萬

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，受影響居民眾多。今次是繼1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。面對嚴重火災，不少企業今日（27日）宣布捐款，以協助受災居民。當中周大福集團宣佈，捐出2,000萬元，而李嘉誠基金會將捐出3,000萬元設立緊急援助基金。至於恒基地產表示，李兆基基金將捐款3,000萬港元，用於緊急救援及過渡安置。信和、嘉華分別捐出2,000萬及1,000萬元支援災情。



李兆基基金捐款3000萬

恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3,000萬港元，用於緊急救援及過渡安置。恒地表示，對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問，集團會持續關注事態發展，將全力配合政府，為受影響人士提供適切的援助。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基（中），兒子李家傑（左）及李家誠（右）。（恒基提供圖片)

信和：撥款2000萬支援賑災、提供160間免費客房

信和集團指，信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要居民提供免費住宿。

﻿信和集團主席黃永光。

嘉華集團捐款1000萬

嘉華集團宣布捐款1,000萬港元，協助大埔宏福苑受火災影響的居民渡過難關。該筆款項中，700萬港元由集團捐出，300萬港元由主席呂耀東以個人名義捐出，旨在為受災家庭提供即時經濟援助，緩解燃眉之急，支持他們重建生活。

集團主席呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」

嘉華集團主席呂耀東。（林若勤攝）

李嘉誠基金會3000萬設立緊急援助基金

長和系資深顧問﹑李嘉誠基金會創辦人李嘉誠表示，對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，今日（27日）宣布基金會即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

李嘉誠表示，與全港市民一同向英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝。他們的無畏精神、仁心關懷與堅毅承擔，充分體現了香港不屈不撓的精神。基金會亦將透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

撥出額外5000萬後續支援、助力社區重建

李嘉誠同時向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問，心與祈念與每一位受影響的市民同在。基金會將繼續與社群並肩同行，並將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。

李嘉誠向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問。（視覺中國）

屈臣氏捐近2萬件所需物資

至於長和（0001）旗下的屈臣氏集團，指出旗下香港零售品牌，包括香港屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨天全力協調，把接近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等支援受影響的居民。

由今日下午1時起，集團將於大埔區以下指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取。

和記電訊：大埔店免費借用備用手機、SIM卡及流動充電器

和記電訊香港表示將全力支援大埔居民，大埔安慈路3Shop安排備用手機、SIM卡及流動充電器予該區市民免費借用，助附近受影響居民接收最新消息，與外界保持聯繫。安慈路3Shop同時備有飲用水及部份生活必需品，供附近受影響居民取用。

周大福﹕旗下企業為災民提供臨時住宿

周大福集團宣佈，捐出2,000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。 周大福集團指出，昨日火災發生後，已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。

此外，集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園。

周大福集團表示，特別向消防員、前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。集團將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。

星展香港向紅十字會捐1000萬元

星展香港宣布，將捐出1,000萬元予香港紅十字會，以支援昨日大埔區發生嚴重火災的救援工作。

星展香港對是次嚴峻災害表示深切慰問與關注。是次捐款將協助香港紅十字會為受影響家庭提供即時救援：包括衣物、食水及熱食、臨時庇護所、日常生活必需品（如衛生及清潔用品）、以及心理健康支援服務，幫助受影響人士渡過難關。

↓↓大埔宏福苑發生五級火↓↓