宏福苑大火｜昨捐物資今捐2千萬 周大福：助災民渡難關【持更】

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，受影響居民眾多。今次是繼1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。面對嚴重火災，不少企業今日（27日）宣布捐款，以協助受災居民。當中周大福集團宣佈，捐出2,000萬元。



李嘉誠基金會3000萬設立緊急援助基金

長和系資深顧問﹑李嘉誠基金會創辦人李嘉誠表示，對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，今日（27日）宣布基金會即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

李嘉誠表示，與全港市民一同向英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝。他們的無畏精神、仁心關懷與堅毅承擔，充分體現了香港不屈不撓的精神。基金會亦將透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

撥出額外5000萬後續支援、助力社區重建

李嘉誠同時向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問，心與祈念與每一位受影響的市民同在。基金會將繼續與社群並肩同行，並將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。

長和系資深顧問﹑李嘉誠基金會創辦人李嘉誠。（視覺中國）

周大福﹕旗下企業為災民提供臨時住宿

周大福集團宣佈，捐出2,000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。 周大福集團指出，昨日火災發生後，已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。

此外，集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園。

周大福集團表示，特別向消防員、前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。集團將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。

