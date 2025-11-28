萬科多隻境內債反彈　個別債價升逾倍　股價轉頭回升｜內房股

萬科（2202）旗下多隻境內債經過連續兩日跌勢後，今日（28日）出現反彈，「22萬科02」升幅達120%，「21萬科06」升超過107%，「22萬科04」升幅超過57%，「21萬科04」升幅逾23%。至於「22萬科06」跌幅收窄至20%，「21萬科02」跌約4.5%。



萬科早段曾低見3.5元，其後股價反彈，最新報3.63元，升1.4%。

另一方面， 據《彭博》引述知情人士報道，萬科被至少兩家中國商業銀行拒絕提供短期貸款，而萬科下個月將有兩筆債券到期，涉資合計57億元人民幣。

萬科。﹙路透社﹚

此外滙豐研究發表研究報告指，將萬科目標價由4.3元下調至3元，評級由「持有」降至「減持」，主要由於公司流動性壓力持續，資產質素令人關注。

滙豐﹕萬科已償付境外債

該行指出，萬科近期宣布將尋求延長一筆20億元人民幣的在岸債券到期日，該債券原定於12月15日到期。該行認為，此前對萬科償債能力過於樂觀，因為近期的資金缺口似乎主要由深圳地鐵的資金支持。該提議顯示公司面臨重大流動性短缺及資產變現問題。

該行指出，與其他陷入困境的房企不同，萬科已及時償付離岸債券，下一個美元債到期日為2027年底。它先前已要求延期私人債務，因此市場可能接受債券延期。短期內，減記及債轉股等措施可能性較低。該行相信系統性尾端風險已受控，受惠於白名單計劃支持。