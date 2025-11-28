宏福苑火災｜信銀國際﹕受影響客戶暫免償還按揭及個人貸款6個月

大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級奪命大火，至少造成94人死亡，事件同時導致不少居民生活陷入不便。金管局及銀行公會於周四（27日）呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，獲得不少銀行機構響應，推出相關措施協助居民渡過難關。



6個月按揭及個人貸款暫免還款安排

信銀國際指出，大埔分行已準備足夠現金，同時酌情協助未能提供身份證明文件、存摺或提款卡的受影響客戶提供提款便利，以及為以宏福苑地址登記的按揭及個人貸款客戶提供6個月按揭及個人貸款暫免還款安排，有關措施已即時自動生效。

信銀國際對大埔宏福苑五級火災深感難過，並對死者致以深切哀悼，以及向死者家屬和傷者致以深切慰問。該行期望透過相關應急支援措施，盡力協助受影響客戶減輕經濟負擔，讓他們能夠更專注於恢復和重建生活，衷心祝願所有受影響人士早日渡過難關，恢復正常生活。

信銀國際將繼續密切關注大埔宏福苑火災事件，為受影響客戶提供適切支援。如有查詢，請致電本行客戶服務熱線2287 6767與本行聯絡或親臨本行大埔分行（地址：新界大埔廣福道152至172號大埔商業中心地下G及H號舖）。

中銀香港。（翁鈺輝攝）

中銀﹕酌情處塌延遲還款期限

中銀（2388）指出對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶，該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況，該行將酌情處理其貸款，如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。

中銀香港已於大埔區4家分行增派人手，並將延長本星期六(11 月 29 日)的服務時間至下午5時，以支援受影響的客戶。4 家分行詳情如下﹕

安慈路分行:新界大埔安慈路 3 號翠屏花園地下 10 號舖

大埔分行:新界大埔墟寶鄉街 68-70 號

大埔廣場分行:新界大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號

富亨邨分行:新界大埔富亨邨商場 1-2 號