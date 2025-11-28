宏福苑大火｜中銀保險簡化理賠手續　核實保單後即時賠保額3成

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級火警，迄今已有逾百名居民罹難，同時居民生活亦大受影響。為支援災民生活，金管局及金管局與銀行公會及28間零售銀行（包括數字銀行）商討跟進事宜，並因應是次火警的特殊情況，銀行業界即時推出六項應急支援措施。



中銀香港宣佈加強應急措施，進一步支援大埔宏福苑火災事件受影響居民，詳情如下：將為受災居民的按揭、私人貸款及信用卡提供預先批核的六個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，還款期亦將相應延長六個月，減輕受災居民的即時資金壓力。

中銀香港。（翁鈺輝攝）

中銀延大埔4分行營業時間

同時將延長大埔區4家分行服務時間，增派人手應付當區需求 ，於 11 月 29 日（星期六）上午 9 時至下午5 時及 11 月 30 日（星期日）上午 9 時至下午 1 時提供服務，並按實際情況延長下周服務時間。中銀香港已設立 24 小時專線3669 3070 （一般銀行服務），為受影響客戶提供協助。

4間分行分別為﹕安慈路分行：新界大埔安慈路 3 號翠屏花園地下 10 號舖。大埔分行：新界大埔墟寶鄉街 68-70 號。大埔廣場分行：新界大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號。富亨邨分行：新界大埔富亨邨商場 1-2 號

中銀集團保險已即時開設服務專線和應急理賠綠色通道，簡化理賠手續，快速響應受影響客戶的索償查詢與申請。為進一步為受影響的客戶提供適切援助，即日起推出以下優先保障新措施，分別為豁免申索期: 豁免宏福苑火災受損單位的保單持有人理賠申索期。 先行給付、全額賠付: 核實保單後，按照「盡賠、快賠」原則，簡化及加快賠償程序，即時先行賠付受保金額的 30% ，並對剩餘70% 應賠金額進行快速理賠 。豁免續保保費: 對有意續保的受災保戶，適當放寬續保要求，做好續保服務，提供一次保費豁免。

中銀已為香港特區政府設立大埔宏福苑援助基金捐款賬戶，並開通轉數快，詳情如下：

* 轉數快識別碼(FPS ID): 124037276

* ⁠銀行轉賬：銀行：中國銀行（香港）有限公司

賬戶名稱：大埔宏福苑援助基金Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po

港元賬戶：012-875-2-190159-7

人民幣及其他貨幣賬戶：012-875-2-190160-7

大新銀行（資料圖片）

大新銀行捐贈500萬元

至於大新銀行方面，該行承諾捐贈500萬元，以支援大埔宏福苑火災災後救援工作,協助受影響居民。除捐款外，該行已準備好為受影響的居民提供靈活安排,，協助他們處理即時銀行服務之需，並在未來數月重建生活的過程中,給予適時及適切的關懷與體諒。

工銀亞洲﹕增大埔分行現金滿足客戶需要

中國工商銀行迅速啟動應急金融服務機制，將捐款1,000萬元支持救災及災後重建。同時,中國工商銀行(亞洲)將實施一系列舉措,包括便捷分行服務、簡易身份認證及即時補辦卡,以及彈性還款方案及相關費用豁免,致力為受影響市民提供適切援助。

工銀亞洲指出，為配合應急援助金發放安排，進一步加大相關分行的現金庫存，以及確保大埔區與鄰近區域的自動櫃員機現金供應充足，方便受影響市民提取現金。

同時在簡易身份認證及補辦卡服務方面，受影響客戶如未能提供身份證明文件或存摺,可透過簡易程序完成身份核實，經簽署核實，對通過即可辦理特定交易，包括提款交易，提款卡補發和定期存款提前結清。如受影響客戶需要申請補發提款卡,本行可即時為客戶取消舊提款卡並即場免費補發。

費用豁免方面，工銀亞洲指出，將為受影響客戶豁免定期存款提前贖回手續費及保管箱鑰匙補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的特別情況，將酌情處理並採取彈性還款方案，包括延期還款、債務重組、豁免逾期費用及利息等,減輕客戶財務壓力。