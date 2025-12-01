美股｜道指早段曾跌300點 納指曾挫1%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場等待新的經濟數據，美股周一（12月1日）早段下跌。道指最多曾跌303點，納指最多曾跌1%，其後跌幅收窄。
本港時間12月1日
【22:53】加密貨幣概念股下跌
道指最新報47,571點，跌144點或0.30%；納指最新報23,207點，跌158點或0.68%；標普500指數現報6,820點，跌28點或0.42%。其中，加密貨幣概念股下跌，Strategy跌6.39%，Coinbase跌2.79%，Bitfarms跌6.44%。
【22:47】油價升逾1.5% Bitcoin跌至8.6萬美元
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.46美元，升0.91美元或1.55%；倫敦布蘭特期油每桶報63.33美元，升0.95美元或1.52%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,164.82美元、24小時內跌逾5%。
特朗普稱他已決定聯儲會主席人選 其首席經濟顧問呼聲高美股是即將爆破的巨大泡沫？末日博士魯賓尼逐點駁斥：2026必復甦美股｜道指收市升314點 三大指數連升第4日施羅德：美國科技行業領域出現泡沫 看好亞洲包括中國投資機遇