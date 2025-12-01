美股｜道指早段曾跌300點　納指曾挫1%

市場等待新的經濟數據，美股周一（12月1日）早段下跌。道指最多曾跌303點，納指最多曾跌1%，其後跌幅收窄。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間12月1日

【22:53】加密貨幣概念股下跌

道指最新報47,571點，跌144點或0.30%；納指最新報23,207點，跌158點或0.68%；標普500指數現報6,820點，跌28點或0.42%。其中，加密貨幣概念股下跌，Strategy跌6.39%，Coinbase跌2.79%，Bitfarms跌6.44%。

【22:47】油價升逾1.5% Bitcoin跌至8.6萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.46美元，升0.91美元或1.55%；倫敦布蘭特期油每桶報63.33美元，升0.95美元或1.52%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,164.82美元、24小時內跌逾5%。