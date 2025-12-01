美股｜道指早段曾跌300點　納指曾挫1%

撰文：蕭通
出版：更新：

市場等待新的經濟數據，美股周一（12月1日）早段下跌。道指最多曾跌303點，納指最多曾跌1%，其後跌幅收窄。

圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間12月1日

【22:53】加密貨幣概念股下跌

道指最新報47,571點，跌144點或0.30%；納指最新報23,207點，跌158點或0.68%；標普500指數現報6,820點，跌28點或0.42%。其中，加密貨幣概念股下跌，Strategy跌6.39%，Coinbase跌2.79%，Bitfarms跌6.44%。

【22:47】油價升逾1.5%　Bitcoin跌至8.6萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶59.46美元，升0.91美元或1.55%；倫敦布蘭特期油每桶報63.33美元，升0.95美元或1.52%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,164.82美元、24小時內跌逾5%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）
特朗普稱他已決定聯儲會主席人選　其首席經濟顧問呼聲高美股是即將爆破的巨大泡沫？末日博士魯賓尼逐點駁斥：2026必復甦美股｜道指收市升314點　三大指數連升第4日施羅德：美國科技行業領域出現泡沫　看好亞洲包括中國投資機遇
美股
美股戰報
油價
比特幣Bitcoin
金價
夜期
中概股