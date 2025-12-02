美股｜道指早段靠穩　納指造好　波音暫升近6%

市場對聯儲局減息預期增加，道指周二（12月2日）早段靠穩，納指上揚。



圖為2025年12月1日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月2日

【22:52】Nvidia升逾2%

道指最新報47,326點，升37點或0.08%；納指最新報23,457點，升181點或0.78%；標普500指數現報6,833點，升20點或0.31%。其中，波音（Boeing）料明年737和787飛機的交付量增加，刺激股價升5.89%，暫為升幅最大道指成份股。重磅科技股方面，Nvidia升2.88%

【22:44】油價跌逾1% Bitcoin價格回升

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.46美元，跌0.86美元或1.45%；倫敦布蘭特期油每桶報62.31美元，跌0.86美元或1.36%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,844.05美元、24小時內約升3%。