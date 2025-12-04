美股｜新領失業救濟人數創逾3年新低　三大指數早段偏軟

美國新領失業救濟人數回落，投資者評估聯儲局下周會議減息的可能性，美股周四（12月4日）早段偏軟。數據顯示，美國新領失業救濟人數19.1萬人，按周減少2.7萬，總數低於市場預期的22萬人，也是2022年9月以來的最低水平。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月4日

【22:50】Nvidia及Tesla升逾1.5%

道指最新報47,838點，跌44點或0.09%；納指最新報23,440點，跌13點或0.06%；標普500指數現報6,849點，跌0.5點或0.01%。

其中，Nvidia現升1.71%，為升幅最大道指成份股；Tesla亦升1.55%。

【22:45】油價變化不大

油價微跌。紐約原油期貨現時每桶58.93美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油每桶報62.64美元，跌0.03美元或0.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報92,642.42 美元、24小時內約升0.2%。